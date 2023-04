L'OM a enfin brisé la malédiction

Arnaud De Kanel

Grâce à un but contre son camp de Malo Gusto, l'OM s'est imposé sur la pelouse du Groupama Stadium dimanche soir en clôture de la 32ème journée de Ligue 1. Et il faut dire que c'est un petit exploit réalisé par la bande à Igor Tudor car le club phocéen ne l'avait plus emporté à Lyon depuis 16 ans.

Les rencontres entre l'OM et l'OL sont des classiques de notre championnat. Chaque saison, l'Olympico nourrit énormément d'attente tant la rivalité entre les deux clubs s'est multipliée ces dernières années. « Ce match compte plus que les autres. C'est toujours important un Olympico », notait d'ailleurs le capitaine Valentin Rongier après la rencontre. Et après plus de 16 ans sans la moindre victoire marseillaise dans le Rhône, la malédiction a été brisée.

«C’est la m**de», l'OM le fait enrager https://t.co/KpVGS9ejo3 pic.twitter.com/AGonRrbww6 — le10sport (@le10sport) April 24, 2023

Ünder, encore lui

Cengiz Ünder a encore gagné sa place dans le coeur des supporters marseillais. La saison passée, c'est grâce à son but que l'OM s'était imposé à Bordeaux, 44 ans après. Contre l'OL dimanche, le Turc a ouvert le score dans un jardin qui ne souriait plus aux Olympiens depuis fort longtemps. Il fut l'unique buteur marseillais de la rencontre puisque c'est Malo Gusto qui a trompé son propre gardien à la dernière seconde. Ainsi, l'OM a renoué avec la victoire à Lyon pour la première fois depuis 2007 et signe également un carton plein cette saison, le premier depuis l'exercice 2007-2008, face aux Gones puisque les Phocéens l'avaient emporté à l'aller.

La dernière victoire remontait à 2007

L'attente est terminée pour les fans de l'OM. Après avoir retrouvé les joies d'une victoire à la maison face au PSG, ils peuvent désormais se réjouir de la fin de la disette en terre lyonnaise. Il fallait remonter à un soir de novembre 2007, un 11 novembre plus précisément, pour voir une victoire de l'OM dans le Rhône. Ce soir là, Juninho avait ouvert le score pour les Gones avant que Mamadou Niang ne renverse la situation à lui tout seul. S'en était donc suivi 16 longues années sans succès à Gerland puis au Groupama Stadium.

Des matchs spectaculaires