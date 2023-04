«C’est la m**de», l'OM le fait enrager

Arnaud De Kanel

L'Olympico a tenu toutes ses promesses. Dimanche soir, c'est l'OM qui a remporté ce choc comptant pour la 32ème journée de championnat. La défaite était interdite pour les deux équipes qui visent une qualification en Coupe d'Europe. Avec ce revers à domicile, Dejan Lovren sait que ce sera compliqué pour l'OL de finir européen.

Le classement final de cette saison de Ligue 1 commencé à se dessiner. La rencontre opposant l'OL à l'OM était cruciale pour les deux équipes. Ce sont finalement les Marseillais qui l'ont emporté, brisant pratiquement les derniers rêves d'Europe lyonnais. Dejan Lovren ne se montre pas fataliste, bien qu'il ait conscience de la difficulté de la tâche qui l'attend lui et ses coéquipiers.

«On a donné le but à la dernière minute»

Le défenseur croate regrette bien entendu ce but gag concédé dans les tous derniers instants de la partie. « C'est la merde. C'est dommage. Je ne peux pas dire que l'on mérite un point. Mais on a donné le but à la dernière minute. Nous avons fait tout bien en seconde période. Alexandre a marqué, on est revenu. Il restait trente secondes. Ce sont les petits trucs. Ce sont les erreurs que nous faisons et c'est vraiment dommage. Ces matches se jouent sur les petits détails. Et nous ne sommes pas concentrés jusqu'à la fin », a lâché Dejan Lovren d'un air dépité en zone mixte. Il veut tout de même aller de l'avant.

«C'est encore possible pour l'Europe»