Guendouzi : Il déclare sa flamme à un adversaire de l’OM

Thibault Morlain

On connait tous la rivalité qui existe entre l’OM et l’OL. A chaque Olympico, la tension est palpable entre les deux camps. Aucun joueur ne se fait de cadeau sur le terrain, mais en dehors, cela n’empêche pas certains d’être trop proches. Cela vaut notamment pour Matteo Guendouzi et Alexandre Lacazette. Le Marseillais a d’ailleurs dit tout le bien qu’il pensait du Lyonnais.

Ce dimanche, à l’occasion de l’Olympico entre l’OM et l’OL, Matteo Guendouzi et Alexandre Lacazette étaient rivaux le temps d’une rencontre. Mais au terme des 90 minutes, cette rivalité a disparu pour laisser de nouveau place à l’amitié entre les deux joueurs français.

OM : Il lâche une folle révélation après son agression https://t.co/yen54rJAYq pic.twitter.com/JpKBbcyO1K — le10sport (@le10sport) April 23, 2023

« Je suis très heureux de te connaitre »

Pour Téléfoot , Matteo Guendouzi a ainsi fait passer un message très fort à Alexandre Lacazette. Le joueur de l’OM a alors confié : « On sait qu’on peut tous compter sur toi parce que t’es un mec loyal. Tout ce que tu as, tu le mérites aujourd’hui. Je suis très heureux de te connaitre et très heureux d’avoir un ami comme toi. A bientôt fréro ».

Un passé en commun à Arsenal

Si aujourd’hui Matteo Guendouzi et Alexandre Lacazette sont rivaux à l’OM et à l’OL, ils étaient coéquipiers récemment. En effet, les deux Français se sont connus du côté d’Arsenal où ils ont évolué ensemble. C’est donc à Londres que Guendouzi et Lacazette ont noué ce lien d’amitié.