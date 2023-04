Il est allé au bras de fer avec le coach de l'OM

Florian Barré

En regain de forme depuis la Coupe du monde, Cengiz Ünder rend de précieux services à l’OM en cette fin de saison. L’international turc a eu du mal à s’adapter au style de jeu mis en place par son entraîneur Igor Tudor en début de saison, mais aujourd’hui tout va pour le mieux. L’attaquant phocéen explique d’ailleurs à La Provence qu’il ne fournissait pas les efforts suffisants en début de saison.

Avec 18 titularisations lors des 20 derniers matchs de l’OM, Cengiz Ünder a clairement acquis un nouveau rôle depuis plusieurs semaines. Igor Tudor fait confiance à l’ancien joueur de l’AS Roma et ça se ressent sur le terrain. Dernier exemple en date contre Troyes dimanche dernier où le Turc a été décisif sur tous les buts de son équipe. En outre, le changement de statut d’Ünder s’est opéré lors du stage de l’OM à Marbella cet hiver.

« Un nouveau Cengiz Ünder »

Dans La Provence , Cengiz Ünder s’est confié au sujet de sa progression soudaine à l’OM, évoquant une prise de conscience personnelle durant le stage hivernal : « Marbella a été un tournant, c’est vrai. Au début, je restais dans mon style et ça ne correspondait pas à ce que l'entraîneur attendait. Je ne dis pas que je faisais de la résistance, mais je me suis cantonné à faire ce que je savais faire. Puis je me suis dit que je devais m'adapter, progresser, appliquer ce qu'il me demandait si je voulais être titulaire. J'ai pris du recul. Je me suis beaucoup plus impliqué. À Marbella, j’étais dans un état d'esprit totalement différent, nouveau. J’ai pu retrouver le onze de départ. On peut dire que c'est un nouveau Cengiz Ünder. Il y avait des choses que je n'avais jamais mises en avant. Je me répète, mais je cours beaucoup plus, je reviens en défense, je suis plus mobile et je combine davantage avec mes partenaires. » a conclu l’international turc.

