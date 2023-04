Accusé à l'OM, il lâche une énorme réponse

Florian Barré

À l’OM depuis deux saisons, Cengiz Ünder n’a jamais fait l’unanimité ni au sein du club, ni du côté des supporters. L’été dernier, les dirigeants ont souhaité vendre l’international turc, tandis que certains fans phocéens ont régulièrement reproché à l’attaquant d’avoir un style de jeu trop prévisible. Dans La Provence, le joueur n'a pas manqué de répondre.

Arrivé en 2021 dans le sud de la France en provenance de l’AS Roma, Cengiz Ünder n’a pas encore répondu totalement aux attentes placées en lui à l'OM. Pour être le joueur qu’il est depuis quelques semaines sous Igor Tudor - c’est à dire un élément incontournable - il a dû changer sa façon de jouer.

Ünder balance sur sa façon de jouer

Malgré sa résurrection ces dernières semaines, Cengiz Ünder continue de recevoir de nombreuses critiques sur sa manière d’évoluer sur un terrain. Interrogé par La Provence , l’ancien de l’AS Roma a tenu à répondre à ses détracteurs : « Je n’ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que je lis. Je vois que certains disent que mon style est identique, qu’il n’y a pas de nouveauté dans mon jeu… Je n’ai pas cette impression » a-t-il lâché.

Ünder : « Je suis le premier à faire mon autocratie »