Fiasco pour l'OM, il lâche une annonce poignante

Hugo Chirossel

À la lutte avec le RC Lens pour la deuxième place du championnat de France, l’OM a tout de même connu beaucoup de déception cette saison. Éliminé dès la phase de groupe de la Ligue des champions, le club marseillais a en plus été sorti en quarts de finale de la Coupe de France par Annecy. Pour Pau Lopez, l’échec contre le pensionnaire de Ligue 2 a été très difficile à encaisser.

D’ores et déjà éliminé de la Ligue des champions, l’OM avait tout de même encore beaucoup d’espoir au début du mois de février. Vainqueurs face au PSG en huitièmes de finale de la Coupe de France, après avoir éliminé le Stade Rennais, les Olympiens se voyaient déjà aller jusqu’en finale afin de remporter leur premier trophée depuis 2012. C’était sans compter sur Annecy, qui est venu éliminer l’OM au Vélodrome en quarts de finale.

L'OM boucle un transfert record, le vestiaire annonce du lourd https://t.co/8j9H4DL4wr pic.twitter.com/liLsNeOVyo — le10sport (@le10sport) April 23, 2023

« C’est la pire sensation que j’ai eue sur un terrain de football »

Entre l’élimination en Ligue des champions et celle en Coupe de France, Pau Lopez a fait son choix : « Le pire, c’est l’élimination en Coupe de France. Je n’avais jamais ressenti ça. C’est la pire sensation que j’ai eue sur un terrain de football. On venait de battre Rennes, Paris, et là, on sort contre Annecy, à la maison. C’était très dur. On savait que le public espérait un truc important en Coupe de France cette année et nous aussi. Franchement, c’est la pire émotion que j’ai connue… », a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à So Foot .

« Avec cette ambiance dans le stade, contre une équipe de Ligue 2… »