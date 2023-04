C’est annoncé, il veut se venger de l’OM

La rédaction

L’OM se rend ce dimanche sur la pelouse de l’OL avec l’objectif de reprendre la 2ème place du championnat à Lens. Mais les Marseillais savent que cette rencontre ne sera pas facile, car la rivalité entre les deux « Olympiques » laisse toujours place à des matchs tendus. Le gardien lyonnais Anthony Lopes s’est livré sur l’importance d’une telle rencontre pour les deux équipes.

Anthony Lopes vivra ce dimanche soir son 21ème match face à l'OM sous les couleurs de l'OL. L’expérimenté gardien portugais garde forcément beaucoup de souvenirs de ces rencontres toujours très animées. De plus, ce match est d’autant plus symbolique pour les Lyonnais que le derby face à Saint-Étienne n’a pas eu lieu cette saison, les Stéphanois évoluant désormais en Ligue 2. Au match aller, les Marseillais s'étaient imposés 1-0 avec un but de Samuel Gigot.

OM-OL : Un match où « la fierté est en jeu » selon Anthony Lopes

Dans un entretien accordé au Parisien , Anthony Lopes est tout d’abord revenu sur l’importance de « l’Olympico » face à l’OM : « La défaite au match aller (1-0) est toujours dans les têtes. Le derby, c’est la suprématie régionale et, pour moi, il ne passera jamais derrière l’Olympico, explique le gardien. OL-OM arrive juste derrière. Mais, cette saison, comme il n’y a pas de derby, c’est le match avec le plus d’effervescence médiatique et de fierté en jeu » , affirme le gardien lyonnais.

Une « rivalité très forte » entre l’OM et l’OL selon le gardien lyonnais