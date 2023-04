Problèmes à l’OM, l’entraîneur fait une annonce

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Dimanche soir, l’OM se déplace sur la pelouse de l’OL pour l’Olympico. En cas de succès, Marseille conserverait sa deuxième place et pourrait creuser l’écart avec Lens et Monaco qui s’affrontent samedi. Mais le club olympien pourrait être diminué, Igor Tudor a annoncé en conférence de presse que Nuno Tavares et Vitinha étaient touchés.

L’OM peut s’offrir un bol d’air ce week-end. Alors que Lens et Monaco s’affrontent samedi soir, le club olympien pourrait conserver sa deuxième place mais surtout creuser l’écart avec un voire ses deux concurrents pour le podium. Pour assurer son statut de dauphin, l’OM se déplace à Lyon et devra l’emporter pour la première fois au Groupama Stadium. Un défi qui n’effraie pas Igor Tudor, même s’il doit composer avec quelques incertitudes.

Nuno Tavares et Vitinha blessés ?

En effet, l’entraîneur de l’OM a annoncé en conférence de presse que Nuno Tavares et Vitinha n’étaient pas à 100 % : « Les victoires apportent toujours plus de confiance. Dimanche, on a une nouvelle bataille qui nous attend et qu'on soit prêt sur le champ de bataille. Sur l'effectif, Nuno a pris un coup, on verra s'il est disponible ou pas. Vitinha a eu des problèmes, il vient de reprendre l'entraînement, on verra comment on pourra l'utiliser pendant le match. Généralement, je ne parle jamais du onze de départ. Il a eu quelques soucis physiques cette semaine, on verra s'il est en mesure de jouer ce week-end ».

Sanchez de retour en pointe, Clauss à gauche

En cas de forfait de Nuno Tavares, Igor Tudor devrait relancer Jonathan Clauss sur le flanc gauche et confirmer Issa Kaboré à droite. Les deux pistons ont été bons face à l’ESTAC, il n’y a pas de raison de changer pour l’OM. Surtout si Tavares est incertain. Devant, si Vitinha n’est pas apte à débuter, Igor Tudor devrait revenir à son système classique avec Alexis Sanchez en pointe et deux joueurs pour l’épauler. Il faudra choisir entre Matteo Guendouzi, Cengiz Ünder et Ruslan Malinovskyi. A moins que le coach marseillais ne prépare une surprise...