L’OM déclenche une «guerre» avec son rival

La rédaction

Le match de clôture de la 32ème journée de Ligue 1 offrira un match attendu par de nombreux fans de football : l'Olympico. L'Olympique de Marseille se déplacera au Groupama Stadium, antre de l'Olympique Lyonnais. Un match qui a toujours une saveur particulière et qui opposera deux équipes à la saison diamétralement opposée. Chancel Mbemba, le défenseur de l'OM était présent en conférence de presse et a déjà lancé les hostilités.

Surnommé « demi-dieu » en République démocratique du Congo, son pays natal, le défenseur de l'OM Chancel Mbemba a traversé une période de moins bien récemment ou Igor Tudor ne semblait plus lui faire confiance. Mais l'international congolais a retrouvé une place de titulaire face à Troyes (3-1) et semble déterminé à l'approche du match face au rival historique qu'est l'Olympique Lyonnais.

« On part à la guerre »

En conférence de presse avant l'Olympico, le défenseur de l'OM Chancel Mbemba estime que le match face à Lyon sera difficile et que son équipe part à la guerre : « C'est un match très important pour nous, pour le club, pour les supporters. Cela fait un moment qu'on ne gagne pas là-bas. 400 supporters seront au stade. Pour nous, c'est peu mais on n'a pas le choix. C'est dommage. Mais on part à la guerre. Ce ne sera pas facile. »

Surprise, l’OM a déjà trouvé le successeur de Guendouzi https://t.co/5gP60KeWFP pic.twitter.com/TP2W0Kultj — le10sport (@le10sport) April 21, 2023

« Le plus important, c'est de sortir notre cartouche sur le terrain »