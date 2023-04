L'OM n'en peut plus, un joueur crispe tout le monde

Thibault Morlain

Arrivé d'Arsenal en début de saison dans le cadre d'un prêt, Nuno Tavares avait réussi des débuts fracassants à l'OM. Mais voilà qu'au fil des mois, le Portugais a commencé à caler et aujourd'hui, il est de plus en plus pointé de doigt. Et voilà que cela ne serait pas seulement le cas des observateurs puisqu'à l'OM, on aurait également Tavares dans le collimateur.

Face à Troyes, Igor Tudor avait fait certains choix forts pour sa composition d'équipe. L'entraîneur de l'OM avait notamment préféré Issa Kaboré à Nuno Tavares comme piston gauche. Alors que le Burkinabais a plutôt convaincu, cela pourrait bien être une mauvaise nouvelle pour le Portugais, dont le cas ne s'arrangerait pas à l'OM.

Nuno Tavares au coeur des tensions

Prêté par Arsenal, Nuno Tavares ne devrait pas rester à l'OM. Mais voilà que cette aventure pourrait se terminer sur une mauvaise note entre le Portugais et le club phocéen. Ce mardi, L'Equipe rapporte certaines crispations à cause de Nuno Tavares. Le staff de l'OM serait notamment agacé par les efforts du joueur et son manque de respect des consignes.

Renvoyé de l'entraînement

Ces informations vont d'ailleurs échos à ce qui s'est récemment dit. Dans une interview, Igor Tudor avait révélé avoir renvoyé un joueur de l'entraînement car il ne faisait pas assez d'efforts. Il aura alors fallu attendre quelques jours pour que l'identité de ce joueur soit révélée et c'est Nuno Tavares qui aurait quitté l'entraînement de l'OM plus tôt que prévu.