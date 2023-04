«Une banane» récupérée au mercato ? La réponse de l'OM

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato hivernal, l'OM a fait exploser les comptes. En effet, le club phocéen a réalisé le plus gros transfert de son histoire en lâchant 32M€ pour recruter Vitinha. Un investissement qui a suscité de grosses interrogations étant donné les premiers retours sur le Portugais. Mais pas de quoi visiblement faire douter l'OM...

En janvier, l'OM s'est montré très actif sur le mercato. Malinovskyi, Ounahi et surtout Vitinha ont rejoint l'effectif d'Igor Tudor. Le Portugais est d'ailleurs devenu le plus gros transfert de l'histoire du club phocéen. Arrivé de Braga, Vitinha avait alors une énorme pression sur les épaules et il n'a pas immédiatement répondu aux attentes.

L'OM s'est loupé avec le transfert de Vitinha ?

Des doutes sont alors rapidement apparus. Daniel Riolo avait émis de grosses incertitudes concernant le succès du transfert de l'OM avec Vitinha. Le journaliste RMC avait notamment lâché : « Vitinha, les échos que j’ai, c’est qu’ils ont chopé une banane. Elle est chère la banane. A mon avis, il y a eu du croquage. Dans le milieu, de tous les scouts qu’il a vus avant, il n’y a en pas un pour dire que c’était ce prix là ».

Pas de panique à bord