«C’est une banane», il confirme un fiasco à l’OM

Lors du dernier mercato, l'OM concluait le transfert le plus cher de son histoire. Le club marseillais dépensait près de 32M€ pour recruter un jeune joueur portugais du nom de Vitinha. Mais depuis son arrivée, le buteur ne joue que très peu en Ligue 1 et certains, comme Daniel Riolo, émettent des doutes sur son prix réel et son niveau de jeu.

Le sujet Vitinha est ouvert à l'OM. Recruté contre un chèque de 32M€ lors du dernier mercato hivernal, l'ancien buteur du Sporting Braga joue peu depuis son arrivée à Marseille. Pour quelles raisons ? « Il existe une seule raison, c’est parce que je choisis la solution qui nous permet de gagner plus facilement » avait expliqué Igor Tudor. Mais pour certains, l'entraîneur de l'OM ne voudrait pas l'associer à Alexis Sanchez.

« Les échos que j’ai, c’est qu’ils ont chopé une banane »

D'autres comme Daniel Riolo s'interrogent sur le niveau réel de Vitinha. « Vitinha, les échos que j’ai, c’est qu’ils ont chopé une banane. Elle est chère la banane. A mon avis, il y a eu du croquage. Dans le milieu, de tous les scouts qu’il a vus avant, il n’y a en pas un pour dire que c’était ce prix là. Quand autant de gens te disent quelque chose… Je me suis renseigné » avait-il déclaré au micro de RMC.

Riolo en remet une couche