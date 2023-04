«C’est une banane» : l’OM monte au créneau pour sa nouvelle star

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Transféré lors du mercato hivernal pour 32M€, Vitinha peine pour ses débuts avec l’OM. Daniel Riolo avait même parlé de « banane », estimant que le club olympien s’était trompé. Pablo Longoria, à l’origine de la venue de Vitinha, a pris la défense de son joueur.

L’hiver dernier, l’OM s’est fait plaisir sur le mercato. Après Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi, le club olympien a bouclé le transfert de Vitinha pour un montant de 32M€, un record pour Marseille. Très peu utilisé par Igor Tudor depuis son arrivée, l’attaquant portugais pose déjà question. Daniel Riolo a même lâché quelques révélations à son sujet.

«Un mec à 32M€ c’est 15-20 buts par saison»

« Vitinha, les échos que j’ai, c’est qu’ils ont chopé une banane. Elle est chère la banane. A mon avis, il y a eu du croquage. Dans le milieu, de tous les scouts qu’il a vus avant, il n’y a en pas un pour dire que c’était ce prix là. Quand autant de gens te disent quelque chose… Je me suis renseigné. Je trouve que c’est étonnant. Quand je dis que c’est une banane, tu achètes une vedette, c’est un prix de vedette, il ne joue pas et je ne crois pas qu’au fond il a des capacités supérieures, peut-être que je me trompe, à un mec comme Benedetto. Un mec à 32M€ c’est 15-20 buts par saison. S’il n’arrive pas à ça, on pourra parler de banane. Peut-être que le jugement est sévère mais c’est par rapport au prix qu’il a coûté », avait lancé l’éditorialiste sur le plateau de RMC .

Mercato : La vérité éclate pour ce gros raté de l’OM https://t.co/F7BR3B2SH7 pic.twitter.com/2AU5Zi964U — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

«C'est trop démagogique de juger aussi vite»