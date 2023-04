Mercato : Surprise, l’OM veut s’offrir un crack

Axel Cornic

Après Alexis Sanchez et Vitinha, l’Olympique de Marseille pourrait frapper un nouveau coup en attaque lors du prochain mercato estival. Les médias italiens annoncent en effet que Pablo Longoria, grand connaisseur de la Serie A, aurait coché le nom de l’une des grandes révélations de la saison de l’autre côté des alpes avec Rasmus Højlund.

Entre la fin de contrat d’Alexis Sanchez et les problèmes d’adaptation de Vitinha, pourtant plus gros transfert de l’histoire de l’OM, il pourrait y avoir du changement en attaque. Et Pablo Longoria semble déjà avoir trouvé une piste en Serie A, l’un de ses terrains de chasse préférés.

L’OM en pince pour Højlund

D’après les informations de 90min , l’OM serait en effet sur les traces de Rasmus Højlund, qui est en train de se faire un nom en Italie à seulement 20 ans. Arrivé à l’Atalanta en provenance de Sturm Graz en août dernier pour près de 17M€, l’attaquant de pointe cartonne avec notamment sept buts et trois passes décisives en Serie A.

L’attaque ne sera pas la seule préoccupation de Longoria

Parallèlement au dossier de l’attaque, Pablo Longoria dévra également trouver des nouveaux latéraux, puisque l’OM ne devrait vraisemblablement pas garder Nuno Tavares et Issa Kaboré, arrivés l’été dernier en prêt respectivement d’Arsenal et de Manchester City. A noter que cet hiver une autre piste en Serie A avait été évoqué dans ce secteur, avec Rick Karsdorp de l’AS Roma.