Un cador veut dépouiller l’OM, catastrophe pour le projet McCourt ?

Arnaud De Kanel

L'OM réalise une saison exceptionnelle sur le plan comptable mais elle ne devrait pas pour autant être ponctuée d'un titre. Mais alors que le club phocéen gagne en stabilité, un cador italien souhaiterait semer la zizanie. L'OM pourrait perdre ses trois hommes forts et cela risque de causer du tort au projet Mc Court.

Depuis la « Révolution des cyprès » où les supporters de l'OM, fous de rage, avaient envahi La Commanderie en mettant le feu aux arbustes qui portent le nom de ce putsch pour réclamer le départ de Jacques-Henri Eyraud, un homme tient le navire à bout de bras. Il s'agit de Pablo Longoria. Nommé président, l'Espagnol réalise un travail remarquable et il a réussi à bâtir un effectif compétitif avec peu de moyen, et il apporte surtout du calme à un club qui réputé pour être instable tant il déchaine les passions. Le président s'est entouré d'une équipe compétente avec notamment Javier Ribalta, son bras droit, mais aussi Igor Tudor, l'entraineur qu'il a nommé l'été dernier. Particularité, les trois hommes sont passés par un club : la Juventus. Et en Italie, le travail qu'ils réalisent ne passe pas inaperçu.

La Juventus rêve du trio

A Turin, un monument vacille. La Juventus traverse une nouvelle crise qui a forcé les dirigeants à quitter leur poste après un très gros scandale. De fait, une révolution est attendue et plusieurs noms attirent particulièrement l'attention pour refonder l'organigramme du club. D'après La Provence , Pablo Longoria, Javier Ribalta ainsi qu'Igor Tudor seraient suivis par la Juventus. Cet intérêt est à prendre très au sérieux.

Le trio de l'OM rêve également de la Juventus