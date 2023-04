Le PSG a menti, la bombe du clan Messi

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, plusieurs informations ont circulé concernant le fait que le PSG aurait renoncé à l'idée de prolonger le contrat de Lionel Messi qui s'achève en juin prochain. Néanmoins, l'entourage du champion du monde met les choses au clair et livre une version différente.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi devrait quitter le PSG. Et pour cause, il semblerait que du côté du Qatar, l'idée n'est plus de conserver La Pulga après avoir pourtant envisagé de lui offrir une prolongation. Entre ses prestations et sa relation compliquée avec les supporters du PSG, l'Argentin ne ferait plus l'unanimité à Doha. Néanmoins, dans l'entourage de Lionel Messi on dénonce un mensonge.

«Nous ne voulons pas jouer ce petit jeu»

« C’est très étrange de voir circuler ces nouvelles disant que le club veut baisser le salaire de Leo ou qu’il ne veut pas le prolonger. Nous ne voulons pas jouer ce petit jeu, ce genre de fausses nouvelles ne profitera ni à Leo, ni à sa relation avec le club. Mais peut-être que c’est exactement ce que certaines personnes veulent », confie un proche de Lionel Messi au Parisien , avant de poursuivre.

«Quel intérêt ont-ils à mentir ?»