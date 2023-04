Messi - PSG : Le feuilleton plombé par un mensonge

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le 30 juin prochain, Lionel Messi arrivera au terme de son contrat avec le PSG. Selon les dernières informations divulguées dans la presse, l’international argentin ne devrait pas rester à Paris. Du côté du clan de la Pulga, on s’agace de toutes ces rumeurs décrites comme des « mensonges ».

Si Lionel Messi vit la plus belle saison de sa carrière avec la sélection, ce n’est pas du tout le cas en club. Depuis quelques semaines, les supporters du PSG sifflent de nouveau le champion du monde argentin, une situation qui crispe forcément Lionel Messi. Car pendant ce temps, son avenir se joue en coulisses. A en croire les informations de RMC Sport, sauf retournement de situation orchestré par le Qatar, Lionel Messi devrait quitter le PSG cet été.

Le coup de gueule du clan Messi

Une nouvelle qui ne devrait pas plaire au clan Messi. Les proches de l’Argentin s’agacent des rumeurs qui s’enchaînent, de la brouille avec Christophe Galtier à ses présumées exigences colossales pour son salaire. « C’est très étrange de voir circuler ces nouvelles disant que le club veut baisser le salaire de Leo ou qu’il ne veut pas le prolonger. Nous ne voulons pas jouer ce petit jeu, ce genre de fausses nouvelles ne profitera ni à Leo, ni à sa relation avec le club. Mais peut-être que c’est exactement ce que certaines personnes veulent », admet un proche de Lionel Messi au journal Le Parisien .

«Quel intérêt ont-ils à mentir ?»