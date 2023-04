PSG : Messi sur le départ, sa famille a tranché pour son avenir

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive au terme de son contrat avec le PSG, Lionel Messi pourrait faire son grand retour au FC Barcelone, près de deux ans après avoir quitté le club. Rafa Yuste, vice-président du Barça, a même révélé récemment être en contact avec l’entourage de la Pulga. La famille de l’Argentin souhaiterait retourner vivre en Catalogne, ce qui serait désormais la priorité de Messi.

Comme indiqué par Le 10 Sport en février dernier, la tendance était plutôt à une prolongation de Lionel Messi avec le PSG. L’Argentin arrive au terme de son contrat et tout indiquait qu’il allait poursuivre son aventure parisienne pour au moins une année de plus. Sauf que selon L’Équipe , Lionel Messi ne devrait finalement pas rester au PSG. Que ce soit du côté du septuple Ballon d'Or ou du club de la capitale, le divorce semble acté.

« Nous sommes en contact avec l’entourage de Messi »

Reste à savoir où la Pulga compte poursuivre sa carrière. Le FC Barcelone rêve de le faire revenir, deux ans après qu’il ait quitté le club pour rejoindre le PSG. Des contacts ont même déjà eu lieu avec son entourage, comme l’a récemment révélé Rafa Yuste. « Oui, nous sommes en contact avec l’entourage de Messi. Leo sait à quel point nous l'apprécions et j'aimerais qu'il revienne en raison de ce qu'il pourrait représenter au niveau sportif, social et économique. On espère trouver les bonnes conditions pour continuer son histoire ici », a déclaré le vice-président du Barça.

La famille de Messi veut retourner à Barcelone