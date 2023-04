Galtier, Messi, Zidane… Toutes les infos mercato du 4 avril

La rédaction

PSG : Galtier condamné au départ ?

Le Parisien annonce dans ses colonnes du jour que Christophe Galtier est menacé au PSG, et reste pour l’instant en place faute de mieux. Mais il semble condamné à terme. Une tendance d'ailleurs confirmée par L’EQUIPE qui assure que si le PSG trouve l’entraîneur idéal sur le marché, Galtier sera remercié.



Le PSG pose un ultimatum à Galtier

Selon RMC Sport et L'EQUIPE , les deux prochains résultats du PSG en championnat contre l’OGC Nice et le RC Lens pourraient le mettre en danger immédiat et entraîner son limogeage avant la fin de la saison.



PSG : Al-Khelaïfi a entendu les supporters pour Messi

L’EQUIPE annonce que l’amertume des supporters envers Lionel Messi aurait été entendu par la direction du PSG et son président, Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier n’est pas insensible aux sifflets à l’encontre de la star dimanche face à l'OL, et cet élément sera décisif pour la prolongation de contrat de Messi qui semble déjà mal embarquée au PSG.



PSG : Neymar poussé vers la sortie par Zidane ?