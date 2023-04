PSG : Il vire Galtier et donne la solution pour le remplacer

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais menacé à la tête du PSG, Christophe Galtier se retrouve en situation délicate avec la crise sportive traversée actuellement par le club de la capitale. Et Daniel Riolo, qui réclame son départ depuis un bon moment maintenant, donne une solution pour le remplacer temporairement.

Christophe Galtier finira-t-il la saison sur le banc du PSG ? À en croire les dernières révélations de RMC Sport, les prochaines échéances en Ligue 1 contre l’OGC Nice ainsi que le RC Lens pourraient être fatales à l’entraîneur parisien, menacé d’être limogé en cas de contre-performances dans les prochains jours. Mais pour Daniel Riolo, le sort de Galtier au PSG est déjà scellé, et il propose une solution temporaire pour tourner la page.

Le PSG contacte un entraîneur, la folle proposition est révélée https://t.co/u8gDPMXdug pic.twitter.com/cZ1ZgnOogm — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Riolo veut Camara en intérim

Sur les ondes de RMC Sport , dans l’After Foot, l’éditorialiste suggère une idée assez classique en cas de limogeage imminent de Galtier au PSG avec la nomination de Zoumana Camara, l'entraîneur des U19 : « Camara ? Bah oui en intérim le temps de trouver une solution. Non mais tu marques le coup, tu marques le coup. Tu le vires. Il y a huit défaites, non mais tu t’en vas, ça ne s’est jamais vu. Il y a pas de club où le mec reste », insiste Riolo.

« On sait que Nasser ne va pas bouger »