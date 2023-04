Coup de théâtre, le choix surprise du PSG

Amadou Diawara

En cas de faux pas lors des deux prochains matchs - contre Nice et Lens - le PSG ne devrait pas hésiter à se débarrasser de Christophe Galtier. Pour pallier le potentiel départ de son entraineur en cours de saison, la direction parisienne serait prête à faire confiance à un intérimaire, avant de trouver le candidat idéal.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Christophe Galtier pourrait ne plus faire long feu au PSG. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le technicien parisien n'était pas en danger avant la trêve internationale. En effet, la direction du PSG envisageait d'attendre la fin de cet exercice 2022-2023 pour faire le bilan et statuer sur le sort de Christophe Galtier, qui aurait été évincé en cas de saison blanche.

Mbappé, Neymar et Messi au cœur d’un gros malaise au PSG ? https://t.co/S0yReqLi2n pic.twitter.com/mq2brSzqZ0 — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Le PSG est prêt à éjecter Galtier en cours de saison

Toutefois, à en croire L'Equipe , le PSG aurait changé d'avis pour Christophe Galtier. Alors que son équipe a essuyé une deuxième défaite de rang à domicile sans inscrire le moindre but - un record sous l'ère QSI - la direction parisienne ne devrait pas hésiter à remercier son entraineur, et ce, si le sacre en Ligue 1 est menacé ; par exemple en cas de défaite lors des deux prochains matchs (contre l'OGC Nice samedi et face au RC Lens le 15 avril). Et pour pallier le potentiel départ précoce de Christophe Galtier, le PSG pourrait faire un choix surprenant.

Un coach intérimaire pour finir la saison au PSG ?