EXCLU - PSG : Le Qatar derrière Luis Campos

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le PSG vit une année 2023 compliquée avec une élimination en 8ème de finale de Ligue des Champions et une fragilité croissante en Ligue 1. Pour autant, selon nos informations, la pierre angulaire du nouveau projet, Luis Campos, ne semble pas inquiétée. En voici les raisons.

Incapable de renverser le Bayern Munich en 8ème de finale de Ligue des Champions, sorti par l’OM en Coupe de France, le PSG commence désormais à se « faire peur » en Ligue 1. Invaincu avant la trêve Coupe du Monde dans un championnat dominé de la tête et des épaules, Paris s’est incliné à 4 reprises en deux mois et demi, réduisant ainsi son avance à 7 petits points sur une équipe marseillaise qui commence à reprendre espoir. Une crise de résultats qui s’accompagne de mauvaises nouvelles comme la fin de saison de Neymar (cheville) et une infirmerie qui ne désemplit plus. Suffisant pour remettre en question le nouveau projet porté par Luis Campos et Christophe Galtier ? Le 10 Sport est en mesure d’apporter des éléments de réponse très concrets.

Mbappé : Le PSG avertit un membre de la famille https://t.co/iybUlaAj2m pic.twitter.com/BfFMBfvNIV — le10sport (@le10sport) March 22, 2023

Un projet de 3 ans

Sauf cataclysme comme la perte du titre de champion de France, par exemple, Luis Campos et Christophe Galtier seront toujours en poste la saison prochaine. Selon nos sources, le technicien portugais a reçu des signaux rassurants et positifs en provenance de Doha. Les Qataris et leur nouvel homme fort restent sur la même longueur d’onde et un projet initialement prévu sur trois saisons. La première s’achève, loin des objectifs définis, mais les propriétaires qataris, et notamment l’Émir et Nasser Al-Khelaïfi, ont convenu avec Luis Campos de changer leur stratégie. Ils souhaitent s’inscrire dans la durée et faire confiance. Une confiance en Luis Campos, toujours intacte.

Luis Campos prépare déjà la saison prochaine

En acceptant de relever le challenge proposé par le PSG, Luis Campos connaissait les conditions. S’il a demandé du temps pour installer sa méthode et son organisation, le Portugais a aussi eu connaissance des difficultés financières imposées par le fairplay financier. Il a d’ailleurs été fixé comme objectif à Luis Campos de construire une équipe capable de gagner la Ligue des Champions en trois ans tout en respectant le fairplay financier et non de gagner la Ligue des Champions dès la première saison de son projet. Depuis son arrivée, il doit composer avec un budget beaucoup moins conséquent que les saisons précédentes. Nos sources indiquent que ce sera toujours le cas dans les mois à venir et qu’il prépare, déjà, la saison prochaine en conséquence. L’ancien de Monaco et du LOSC multiplie les déplacements pour préparer son mercato et observer attentivement ceux qui seront ses prochaines cibles… Son objectif est clairement d’être prêt à dégainer dès que le verdict du championnat 2022-2023 sera rendu. Contrairement à l’été dernier où il est arrivé « tardivement ».