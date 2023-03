PSG : Un renfort surprise sur le point de débarquer ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une figure du PSG a décidé de changer d'air à la toute fin de l'année 2022. Directeur exécutif adjoint du club parisien depuis l'arrivée du Qatar, Jean-Claude Blanc a débuté une nouvelle aventure au sein d'INEOS. Pour le remplacer, le Qatar penserait à un dirigeant de NBA : Ralph Rivera.

Figure du PSG version QSI, Jean-Claude Blanc a plié bagages à la fin de l'année 2022. L'homme de 59 ans, qui occupait le rôle de directeur exécutif adjoint, a, depuis, renforcé les rangs d'INEOS, actuel propriétaire de l'OGG NIce. Après son départ, le responsable avait livré ses impressions.





Le PSG veut chasser Neymar, ça va lui couter très cher https://t.co/K2DTuq0r1v pic.twitter.com/COzuyBFpuK — le10sport (@le10sport) March 22, 2023

Jean-Claude Blanc a rejoint INEOS

« Je suis très honoré et fier de rejoindre Jim Ratcliffe et son impressionnante équipe de direction au sein d’INEOS. Je suis impatient de contribuer à la construction et au développement de tous les actifs sportifs d'INEOS et de guider, avec le conseil d'administration d'INEOS Sport, chacune des directions des équipes sportives existantes vers un succès encore plus grand » avait déclaré Blanc.

Un ancien patron de la NBA ciblé ?