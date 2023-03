Un crack lâche une annonce, le PSG peut rêver

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Régulièrement annoncé proche du FC Barcelone, Vitor Roque est toutefois convoité par de très nombreux clubs européens dont le PSG. Et le jeune attaquant brésilien a d'ailleurs laissé planer le doute sur son avenir, assurant que rien n'est joué pour le moment.

Brillant avec l'Athletico Paranaense, Vitor Roque fait partie des joueurs les plus convoités sur le mercato. Le jeune attaquant brésilien est notamment régulièrement cité dans le viseur du FC Barcelone, mais il assure toutefois qu'aucune décision n'a été prise pour le moment, ce qui devrait rassurer le PSG.

«Mon avenir sera le résultat du travail d'aujourd'hui»

« J'essaie de me concentrer davantage sur le présent que sur l'avenir, car aujourd'hui est plus important que demain. Mon destin est entre les mains de Dieu, c'est pourquoi je continue à travailler avec humilité. Mon avenir sera le résultat du travail d'aujourd'hui », lance l'attaquant de 18 ans dans une interview accordée à AS , avant d'en rajouter une couche.

«Je ne joue pas encore pour Barcelone»