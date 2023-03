Zidane : Son équipe de rêve bientôt disponible ?

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane a vu son rêve bleu s’envoler le 7 janvier dernier avec l’annonce de la prolongation de contrat de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France jusqu’en juin 2026. Pour autant, le sélectionneur des Bleus est conscient qu’il pourrait partir et ce, dès 2024.

Didier Deschamps a été à deux doigts d’offrir une troisième étoilé de championne du monde à l’équipe de France en décembre dernier pendant le Mondial. Et alors que son ancien contrat expirait après la compétition à la Fédération française de football, Deschamps n’a pas vendu la mèche concernant un départ possible si jamais la France était sortie victorieuse de la Coupe du monde au Qatar pour La Provence . « Je ne sais pas et je ne me pose pas la question. J’aimerais pouvoir me la poser ».

Une victoire à l’Euro pour la France et le retrait de Deschamps ?

Zinedine Zidane vivait pour ce rêve bleu comme il l’avait communiqué en interview pour L’Equipe en juin dernier. Mais finalement, Didier Deschamps a prolongé son contrat jusqu’en juin 2026 en janvier dernier. De quoi reporter le rêve de Zinedine Zidane à plus tard. Cependant, il se pourrait que Deschamps n’aille pas au bout de son contrat comme ce dernier l’a laissé entendre à La Provence sur la question d’un départ en cas de victoire à l’Euro 2024, seul trophée qui lui manque avec les Bleus. « Je n’en suis pas à réfléchir comme ça. Il y a eu cette finale perdue chez nous en 2016 ».

Deschamps tease un départ : «Dans ce cas-là, je passerai à autre chose»