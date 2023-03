Zidane - PSG : Nouveau rebondissement dans le feuilleton ?

Amadou Diawara

Alors que Christophe Galtier pourrait bientôt être remercié, le PSG aurait plusieurs idées en tête pour le remplacer. En effet, le club de la capitale penserait à boucler la signature de Zinedine Zidane et à rapatrier Thomas Tuchel. Mais alors que le technicien allemand se rapprocherait de Tottenham, le Ballon d'Or 98 devrait avoir un boulevard pour rejoindre le PSG.

Depuis le début de l'année 2023, Christophe Galtier peine à enchainer les bons résultats avec le PSG. Une situation qui pourrait lui couter sa tête. En effet, Christophe Galtier ne devrait plus faire long feu au PSG, à moins qu'il ne redresse très vite la barre du club parisien.

Thomas Tuchel en route pour Tottenham ?

Pour pallier le potentiel départ de Christophe Galtier, la direction du PSG aurait déjà plusieurs noms en tête. En effet, le club rouge et bleu serait prêt à retenter sa chance avec Zinedine Zidane - qui l'a snobé à la fin de la dernière saison, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Par ailleurs, le PSG examinerait l'idée de rapatrier Thomas Tuchel à Paris. Toutefois, ce dernier pourrait plutôt prendre la direction de Tottenham.

Zidane a la voie libre au PSG