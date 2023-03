Mercato : En échec au PSG, il justifie son départ

Thibault Morlain

Pas convaincant pour sa première saison au PSG, Georginio Wijnaldum a été exfiltré lors du dernier mercato estival. Poussé vers la sortie, le Néerlandais a alors posé ses valises à l’AS Rome, intégrant l’effectif de José Mourinho. Prêté au sein du club italien, Wijnaldum a justifié son choix de rejoindre les Romains.

Arrivé de Liverpool à l’été 2021, Georginio Wijnaldum était très attendu au PSG. Mais voilà que le Néerlandais n’a fait que décevoir à son arrivée au sein du club de la capitale. Une saison et puis s’en va d’ailleurs pour le milieu de terrain… L’été dernier, Wijnaldum a été exfiltré par le PSG, qui l’a envoyé du côté de l’AS Rome de José Mourinho.

Il quitte le PSG et lâche une sortie hallucinante https://t.co/IXmUGjnKuA pic.twitter.com/Fld9O80aBK — le10sport (@le10sport) March 21, 2023

« J’ai senti qu’ils me voulaient vraiment »

Désormais en Italie, Georginio Wijnaldum retrouve donc ses sensations loin du PSG. Alors qu’il pourrait retrouver le club de la capitale à l’issue de la saison, le Néerlandais est revenu sur son choix de rejoindre l’AS Rome. Pour NOS , Wijnaldum a confié : « J’ai senti qu’ils me voulaient vraiment et que Mourinho voulait beaucoup me faire jouer ».

« Là-bas, tout le monde fait partie d’une famille »