Révolution au PSG, le constat est inquiétant pour Mbappé

Le PSG n'est pas au mieux en ce début d'année 2023. Battu par Rennes, le club parisien peine à se montrer convaincant et certaines critiques sont dirigées vers Christophe Galtier. Ancien entraîneur de la formation, Luis Fernandez s'est prononcé sur les difficultés de l'équipe. Selon lui, Galtier cherche la bonne formule, notamment le bon système de jeu.

Ce sont des chiffres inhabituelles pour le PSG. L'équipe parisienne a concédé sa septième défaite de l'année face à Rennes dimanche dernier (0-2). Ancien entraîneur du club de la capitale, Luis Fernandez s'est prononcé sur les difficultés du PSG. Selon lui, le recrutement de Luis Campos ne doit pas être mis en cause.

Luis Fernandez défend les recrues

« Moi, j’ai vu Carlos Soler au FC Valence et en équipe d’Espagne, il était plus dans le cœur du jeu. Quant à Fabian Ruiz à Naples avec Ancelotti, il m’avait fait très bonne impression » a déclaré l'ancien entraîneur du PSG. Selon lui, Christophe Galtier se cherche encore. Le technicien doit encore trouver la bonne formule notamment avec le trio de devant, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar.

« Il cherche la bonne formule mais ne l’a pas encore trouvée »