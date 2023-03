En pleine révolution, le PSG attend un signe de Mbappé

Thomas Bourseau

Alors que la situation contractuelle de Kylian Mbappé pourrait lui permettre de partir libre à l’été 2024, le PSG aimerait remédier à cette situation. Et pour ce faire, le club parisien attendrait une réponse de Mbappé pour le mois d’avril concernant une éventuelle prolongation.

En mai 2022, le PSG annonçait fièrement la prolongation de contrat de Kylian Mbappé jusqu’en juin 2025, au nez et à la barbe du Real Madrid, qui lui avait pourtant déroulé son tapis rouge pour qu’il rejoigne la Casa Blanca en tant qu’agent libre. Semblant être déçu de la tournure prise par le projet sportif du PSG, Mbappé reprendrait en considération son avenir.

Le PSG bientôt dos au mur pour Mbappé ?

Comment ? Comme The Athletic et divers médias l’ont déjà souligné dernièrement, l’ultime année du contrat de Kylian Mbappé ne serait qu’optionnelle et lui seul aurait le pouvoir de l’activer ou non. Ce qui signifierait qu’à l’été 2024, le champion du monde tricolore pourrait quitter le PSG grâce à son statut d’agent libre.

Une décision attendue en avril pour Mbappé