Mercato - PSG : Paris a déjà tranché pour Messi, ça se confirme

Alors que depuis plusieurs jours le10sport.com analyse que l’état-major du PSG a probablement déjà tranché pour l’avenir de Messi, seul membre de la trop coûteuse MMN à être en situation de partir, des confirmations sont arrivées ces dernières heures dans les médias. Le départ de l’Argentin est-il certain pour autant ? Pas tout à fait...

Depuis quelque temps, le10sport.com analyse que le Paris Saint-Germain a probablement d’ores et déjà scellé l’avenir de Lionel Messi, qui est pour l’instant libre en juin et avec qui un accord était proche d’aboutir pour un nouveau contrat fin décembre avant qu’un changement de cap n’intervienne quelque temps après la Coupe du monde.

L'opération séduction s'intensifie à l'étranger pour Messi https://t.co/olTCshlo3e pic.twitter.com/N6CROkQ7Nd — le10sport (@le10sport) March 21, 2023

L’état-major du PSG paraît bien avoir tranché

En effet, alors que des informations concordantes dans les médias européens font état d’un contact pris par Luis Campos avec l’entourage du buteur de Naples Victor Osimhen, que le PSG convoite pour en faire l’avant-centre pivot de haut niveau tant espéré par Kylian Mbappe, le départ de l’attaquant argentin apparaît en effet inévitable. Pour financer un deal comme celui d’Osimhen, il est en effet obligatoire de rompre avec la MMN (Messi-Mbappe-Neymar). Or ni Mbappe, que le PSG veut absolument garder, ni Neymar, pour qui le club sait qu’un transfert est désormais impossible, ne partiront. Au sein du PSG, on a donc probablement acté que Lionel Messi, dont le coût n’est plus aujourd’hui en rapport avec son niveau sur le terrain, ne pouvait pas rester.

Quelle est la priorité de Doha ?