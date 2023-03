Clash annoncé avec Messi, la déclaration du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Que s'est-il passé entre Christophe Galtier et Lionel Messi le 15 mars dernier ? L'international argentin a été aperçu en train de quitter l'entraînement avant son terme. Mais pour quelles raisons ? Certains ont évoqué un accrochage entre le champion du monde et son entraîneur. Avant la rencontre face à Rennes ce dimanche, Galtier a dévoilé sa vérité.

Mercredi dernier, Lionel Messi avait quitté l'entraînement prématurément. Mais pour quelles raisons ? Les avis divergent. Selon l'entourage de l'international argentin, il aurait ressenti une douleur aux adducteurs, qui l'aurait contraint à quitter ses partenaires. De son côté, Foot Mercato évoque une autre version.





🇦🇷 Lionel Messi sifflé et critiqué à l’occasion de #PSGSRFC, la presse argentine n’en revient pas et monte au créneau pour défendre sa star chahutée en France



« Ils entreront dans l'histoire comme ceux qui ont sifflé Messi »@Le10Sport #PSG 📝⬇️https://t.co/aAmzyK4Z1m — Bernard Colas (@BernardCls) March 20, 2023

Un clash entre Galtier et Messi ?

Selon le média, Lionel Messi aurait refusé de participer à l'exercice proposé par Christophe Galtier et aurait quitté le centre d'entraînement. Avant la rencontre face à Rennes ce dimanche (défaite 0-2), l'entraîneur du PSG a tenté de mettre les choses au clair.

« Il ne s'est rien passé entre Léo et moi-même »