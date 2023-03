Sortie lunaire au PSG, un coup de gueule est poussé

Arnaud De Kanel

Le PSG n'y arrive toujours pas. Pour la 7ème fois depuis le début de l'année, les hommes de Christophe Galtier se sont inclinés, face à Rennes cette fois-ci. Après la rencontre, l'entraineur parisien avait étonnamment pointé du doigt les jeunes joueurs pour tenter d'expliquer cette défaite. Une excuse jugée inadéquate par Mickaël Landreau.

Décidément, Christophe Galtier a un problème avec les jeunes du PSG. Dans la semaine, RMC Sport révélait que l'entraineur parisien réservait un traitement complètement différent aux titis par rapport à celui des cadres du vestiaire. Fort avec les petits, faible avec les gros, voilà une manière de résumer la situation. Après la rencontre face au Bayern Munich, il avait notamment remis la faute sur le jeune El-Chadaille Bitshiabu sur le premier but encaissé, plutôt que sur Marco Verratti, tout de même plus coupable. Il a remis le couvert ce dimanche après le match contre Rennes, ce qui a fortement déplu à Mickaël Landreau, l'ancien portier du PSG.

L'excuse lunaire de Galtier

« Mettez-vous à la place des joueurs qui préparent un match, qui voient huit joueurs absents et qui rentrent dans le vestiaire avec des jeunes du centre de formation qu’ils ont dû voir une ou deux fois à l’entraînement. On savait qu’on allait avoir un match difficile. Les organismes sont quand même très fatigués » confiait l'entraineur du PSG en conférence de presse. L'excuse de trop pour Mickaël Landreau.

«Il doit prendre de la hauteur en permanence»