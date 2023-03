Zidane : Le PSG a pris une grande décision

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le PSG a concédé une nouvelle défaite dimanche en championnat face au Stade Rennais, l’avenir de Christophe Galtier fait couler beaucoup d’encre, d’autant que l’option Zinedine Zidane est évoquée avec insistance depuis plusieurs semaines. Mais dans l’immédiat, aucun changement n’est programmé par le Qatar.

« Je suis venu pour un projet de deux ans. Tout le monde spécule sur ce qui va se passer en fin de saison. L'objectif, c'est d'être champion. Cette défaite va-t-elle générer une réflexion chez mes dirigeants ? Peut-être », lâchait Christophe Galtier dimanche, après la nouvelle défaite concédée par le PSG au Parc des Princes face à Rennes en championnat (0-2).

Le PSG se démène pour Mbappé, une réponse à 165M€ est tombée https://t.co/JPmQKiH6ML pic.twitter.com/4k9Cop9mhV — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

Galtier fragilisé

Un résultat qui fragilise donc encore davantage l’entraîneur du PSG, déjà éliminé de la Coupe de France par l’OM et sorti de la Ligue des Champions dès le stade des 8es de finale, face au Bayern Munich. De plus, Zinedine Zidane est toujours annoncé dans le radar des grandes instances du PSG depuis Doha, au Qatar, et l’ancien entraîneur du Real Madrid menace donc Galtier pour le poste.

Le PSG va prendre le temps