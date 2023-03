Menacé par Zidane, l’entraîneur du PSG se lâche sur son avenir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au terme d’une nouvelle prestation décevante et inquiétante, le PSG s’est logiquement incliné ce dimanche sur sa pelouse face au Stade Rennais (0-2). De quoi fragiliser un peu plus la position de Christophe Galtier, mais l’entraîneur parisien reste focalisé sur sa fin de saison, assurant ne pas se projeter sur son avenir.

De retour au Parc des Princes après son élimination en Ligue des champions, le PSG a pu compter sur le soutien de son public, mais cela n’a pas suffi pour venir à bout du Stade Rennais (0-2). Les hommes de Christophe Galtier ont subi leur première défaite de la saison à domicile en Ligue 1, auteurs d’une prestation insipide qui a de quoi inquiéter. Fragilisé après un début d’année décevant, l’entraîneur du PSG est forcément un peu plus menacé au vu du visage affiché par son équipe, d’autant que des candidats de taille sont à la disposition du Qatar pour prendre les rênes du club de la capitale, à l’instar de Zinedine Zidane ou Thomas Tuchel, libres de tout contrat. Interrogé en conférence de presse, Christophe Galtier refuse toutefois de s’alarmer.

« Je ne me projette pas sur mon futur ou mon avenir »

« Je ne me projette pas sur mon futur ou mon avenir. Je me projette sur les dix matchs qui restent pour finir le championnat en étant champion de France, en faisant de bons matchs, en gagnant , a indiqué le technicien du PSG, relayé par RMC. Je dis ça avec beaucoup de lucidité, en essayant d’avoir la plus juste analyse. En essayant aussi de fédérer les joueurs, de ne rien lâcher. La saison est loin d’être finie. Il y a des concurrents derrière. Je suis dans l’action, je ne suis pas passif ou inquiet me concernant. Je suis simplement déterminé à faire en sorte qu’on fasse une fin de saison et qu’on soit champions de France. Mais il faudra que mon effectif soit beaucoup plus complet, qu’on puisse retrouver nos forces vives. »

🇦🇷 Lionel #Messi est au cœur d’une polémique après son départ de l’entraînement pour un désaccord supposé avec Christophe #Galtier #PSGUn épisode de plus dans le feuilleton des nombreux clashs entre l’Argentin et ses entraîneurs #PSGSRFC@Le10Sport 📝⬇️https://t.co/uu5rxGDyO6 — Bernard Colas (@BernardCls) March 19, 2023

« Je suis venu dans ce projet pour deux ans »