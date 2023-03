Neymar, Balogun… Toutes les infos mercato du 19 mars

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Clauss annonce la couleur pour son avenir à l'OM

L'été dernier, Jonathan Clauss a posé ses valises à l'OM, signant jusqu'en 2025. Heureux sur la Canebière, l'international français s'imagine d'ailleurs longtemps à Marseille. En effet, pour Téléfoot , Clauss a expliqué : « Me projeter à long terme ici ? Bien sûr que je peux me projeter. Aujourd’hui, je me sens très bien ici. Ma famille, ils sont heureux pour moi. Avec ma copine, ça se passe merveilleusement bien ici. Le contexte est exceptionnel. Le foot, on vit pour des clubs comme ça. Oui, si je devais me projeter, je me projetterai longtemps ici ».



L’OM a choisi sa prochaine cible sur le mercato

Du côté de l'OM, on prépare déjà le prochain mercato estival. Et malgré la récente arrivée de Vitinha, un buteur pourrait débarquer. Le nom de Folarin Balogun circule depuis plusieurs jours et ce dimanche, La Provence confirme l'intérêt pour le buteur d'Arsenal prêté à Reims. Reste maintenant à trouver la solution pour attirer le Britannique alors qu'un prêt de Balogun, sous contrat jusqu'en 2025, pourrait être compliqué.



Un retour au PSG ? Xavi Simons a tranché

L'été dernier, Xavi Simons a quitté le PSG. Désormais au PSV Eindhoven, le Néerlandais impressionne tout le monde. Le club de la capitale pourrait d'ailleurs en profiter, ayant la possibilité de rapatrier le milieu offensif grâce à une clause de rachat. Mais de côté, Xavi Simons pourrait lui opter pour un autre choix. En effet, selon L'Equipe , l'ex-joueur du PSG serait davantage tenté par un autre défi qu'un retour à Paris.



