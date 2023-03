La grande annonce de cette recrue de l'OM sur son avenir

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a tout fait pour trouver un accord avec le RC Lens pour le transfert de Jonathan Clauss. Ça a été chose faite, l’international français a ainsi rejoint l’OM. Alors qu’il réalise une excellente saison avec le club phocéen, Clauss s’est lâché concernant son avenir sur la Canebière.

Meilleur latéral droit de Ligue 1 ces dernières saisons avec le RC Lens, Jonathan Clauss était très courtisé lors du dernier mercato estival. Sollicité à l’étranger, le Français a finalement opté pour l’OM. Direction donc la Canebière et l’effectif d’Igor Tudor où il est aujourd’hui un joueur important. Une belle histoire qui pourrait d’ailleurs s’étendre dans le temps, Clauss se sentant très bien à l’OM.

« Bien sûr que je peux me projeter »

Lors d’un entretien accordé à Téléfoot , Jonathan Clauss s’est confié sur son avenir à l’OM. Et le protégé d’Igor Tudor a alors lâché : « Me projeter à long terme ici ? Bien sûr que je peux me projeter. Aujourd’hui, je me sens très bien ici. Ma famille, ils sont heureux pour moi. Avec ma copine, ça se passe merveilleusement bien ici ».

« On vit pour des clubs comme ça »