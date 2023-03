Renfort surprise au PSG ? L’incroyable nouvelle

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Durement blessé au tibia quelques jours après son arrivée sous la forme d'un prêt à l'AS Roma, Georginio Wijnaldum n'a, réellement, débuté sa saison qu'en février, après son retour de blessure. Sous les ordres de José Mourinho, l'international néerlandais revient en force et pourrait bien devenir une option pour le milieu de terrain du PSG.

Georginio Wijnaldum revient de loin. Victime d'une fracture du tibia en août dernier, quelques jours après son arrivée à l'AS Roma, le milieu de terrain a pris son mal en patience et a fourni les efforts nécessaires pour revenir sur les terrains. Finalement, l'international néerlandais a été récompensé le 11 février dernier. José Mourinho décidait de le faire entrer en jeu lors de la rencontre de championnat face à Lecce. Depuis, le coach romain lui offre, régulièrement, du temps de jeu afin qu'il puisse retrouver ses sensations. Et Wijnaldum n'en demandait pas tant. « Vous l’avez sûrement vu dans les 10 minutes contre Vérone, son intensité augmente. Pour cette raison, oui, je peux dire que c’est une option pour nous et qu’il n’a plus besoin de jouer pour trouver de l’intensité. Ça va mieux » a fait remarquer Mourinho il y a quelques jours.

L'AS Roma pourrait le laisser filer cet été

Alors que sa blessure apparaît comme un lointain souvenir, Wijnaldum va devoir réfléchir à son avenir Prêté par le PSG jusqu'à la fin de la saison, il devait prendre part à la moitié des matches de la Roma pour que l'option d'achat présente dans son contrat devienne automatique. Sauf qu'avec sa blessure, ce chiffre ne sera pas atteint. Le club italien va devoir lever son option d'achat fixée à 8M€ s'il souhaite le conserver la saison prochaine. Selon certaines rumeurs, la Roma ne voudrait pas payer autant pour Wijnaldum, qui pourrait bien rendre un précieux service au PSG.

Wijnaldum, une option pour le PSG

En effet, le milieu de terrain du PSG apparaît comme une véritable faiblesse cette saison. Recrutés l'été dernier, Fabian Ruiz, Renato Sanches ou encore Vitinha sont loin de leur meilleur niveau. Le club parisien va devoir trouver des solutions, lors du prochain mercato estival, pour renforcer ce secteur. Et le retour de Wijnaldum pourrait bien être l'une d'entre elles. A condition que sa bonne forme se poursuive jusqu'à la fin de la saison.