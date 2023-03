Scandale au PSG, il veut virer Messi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Lionel Messi, auteur d'un début d'année 2023 compliqué, aurait décidé de quitter l'entraînement du PSG après un désaccord avec Christophe Galtier, la suite de l'aventure parisienne de l'Argentin s'annonce brûlante. Jonatan MacHardy estime donc que c'est le moment idéal pour le coach parisien de se passer de Lionel Messi.

En plus d'être décevant sur le terrant, Lionel Messi se serait également distingué lors d'une séance d'entraînement. Le champion du monde, serait effectivement parti après avoir été agacé par un atelier de Christophe Galtier. Un comportement qui agace clairement Jonatan MacHardy qui estime que le moment est venu pour le PSG de sévir.

«C'est une chance pour le PSG et Christophe Galtier»

« Je pense que c'est une chance pour le PSG et Christophe Galtier. Cette chance c'est d'enfin pouvoir asseoir son autorité en disant : "tu peux être Lionel Messi, tu peux être Jésus Christ, tu peux être qui tu veux, mais c'est moi le boss et quand je te dis de faire des exercices à l'entraînement, tu dois les faire. Si t'es pas content, tu t'en vas et j'irai en conférence de presse pour dire que tout Lionel Messi que tu es, je ne te veux plus dans mon effectif." », lance le consultant de RMC au micro de l' After Foot .

«Galtier, prends ton autorité en virant Messi jusqu'à la fin de la saison»