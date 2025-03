L’OM a signé son Rayan Cherki ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l’OM durant le mercato hivernal, Amine Gouiri affiche déjà un gros rendement sous ses nouvelles couleurs. Mais Christophe Dugarry lance néanmoins un avertissement au buteur algérien de l’OM et lui demande de trouver de la régularité sur la durée dans ses performances, en prenant le Lyonnais Rayan Cherki pour exemple.

Et si l’OM avait recruté son propre Rayan Cherki cet hiver avec la signature d’Amine Gouiri ? L’international algérien est arrivé en provenance du Stade Rennais pour 20M€, avec tout de suite un gros impact dans le jeu et dans les statistiques. Toutefois, depuis le début de sa carrière, Gouiri alterne le bon et le moins bon partout où il est passé, et cela n’a pas échappé à Christophe Dugarry qui interpelle le numéro 9 de l’OM en évoquant la même problématique que Rayan Cherki. Ce dernier trouve enfin de la régularité à l’OL, et Dugarry en attendant autant de la part de Gouiri.

Rabiot à l'OM : Le PSG prépare sa vengeance ?

➡️ https://t.co/x2sVYt6Tvy pic.twitter.com/w08iPvb7Q8 — le10sport (@le10sport) February 20, 2025

Dugarry met la pression sur Gouiri

« L’OM que j’ai vu face à ASSE, je ne l’avais jamais vu. Depuis le début de la saison, je l’avais vu par moments, mais sur un match, avec autant de choses, j’ai pris beaucoup de plaisir. Je pense que tout le monde s’est régalé. Si Marseille est capable de reproduire ça encore plus souvent, c’est déjà un plaisir de les voir jouer. Gouiri, je ne peux pas participer à ce genre de débat quand tu as fait deux matches. Il a montré qu’il a du talent, mais le haut niveau, c’est autre chose. Marseille c’est autre chose. Le plus gros progrès c’est la continuité. Il a montré qu’il sait montrer des buts », estime l’ancien attaquant de l’OM et de l’équipe de France, qui prend ensuite Rayan Cherki pour exemple afin d’illustrer ses propos sur Gouiri.

« C’est comme Cherki… »

« C’est comme Cherki. On sait ce qu’il sait faire, tout le monde le sait. Ce que je volais, c’est qu’il ait une continuité dans la performance. Et il commence à l’avoir », poursuit Dugarry, qui souhaite donc à Amine Gouiri de trouver son rythme de croisière à l’OM comme Rayan Cherki l’a fait du côté de l’OL. Le message est passé…