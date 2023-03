L’OM a reçu un coup de main pour son mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Depuis son arrivée à l’OM au cours du mercato de janvier, Azzedine Ouhani peine encore à se bâtir une place de titulaire dans le onze-type d’Igor Tudor. Mais pas d’inquiétude pour Mehdi Benatia, qui vante les qualités de son compatriote marocain, d’autant que l’ancien défenseur de la Juventus a facilité son transfert à l’OM.

C’est un fait, à l’exception de Ruslan Malinovskyi, les recrues du mercato hivernal peinent à trouver leurs marques à l’OM. C’est donc le cas pour Vitinha ainsi qu’Azzedine Ounahi, le milieu de terrain marocain, qui avait débarqué du SCO Angers pour 8M€ après son excellente Coupe du Monde avec les Lions de l’Atlas. Et Mehdi Benatia avait largement contribué à ce transfert à l’OM.

« Il nous a interrogé »

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE, l’ancien défenseur passé notamment par l’OM, la Juventus Turin et le Bayern Munich avoue avoir conseiller Azzedine Ounahi au moment de son transfert cet hiver : « Quand Azzedine nous a interrogé, je lui ai répondu que ce club ne se refuse pas, il a saisi une sacrée opportunité. Avec Tudor, il a un entraineur extraordinaire, aux idées rappelant celles de (Gian Piero) Gasperini à l’Atalanta, un foot de courses et de pressing », confie Benatia.

« Il doit assimiler le style »