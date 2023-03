Rabiot, Messi, Ounahi... Toutes les infos mercato du 18 mars

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Messi prêt à revenir à Barcelone ?

L'avenir de Lionel Messi est au cœur de toutes les interrogations ces derniers jours. Et pour cause, alors que son contrat s'achève en juin prochain, le champion du monde semble se diriger vers un départ. La lenteur des discussions pour sa prolongation n'est un signal positif. Et les informations de Foot Mercato vont dans ce sens puisque le média assure Lionel Messi souhaiterait faire son retour au FC Barcelone l'été prochain.



OM : Ounahi commence à s'agacer

Arrivé cet hiver à l'OM en provenance d'Angers après avoir réalisé une magnifique Coupe du monde avec le Maroc, Azzedine Ounahi commencerait à s'agacer de sa situation comme le révèle L'EQUIPE . Et pour cause, le milieu de terrain joue très peu, puisqu'il n'a connu qu'une seule titularisation depuis son arrivée à Marseille, et il ne manquerait pas d'afficher sa frustration après certains matches. Ambiance...



Le clan Messi plante le PSG

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi semblait bien parti pour prolonger. Un accord de principe avait même été trouvé après la Coupe du monde selon plusieurs médias, mais le dossier traîne toujours. Il faut dire que selon les informations du Parisien , le père de La Pulga ne donne plus de nouvelles au PSG et les discussions pour une prolongation de contrat semblent donc au point mort.



Rabiot de retour au PSG ?