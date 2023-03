Messi et Mbappé font paniquer le PSG

Axel Cornic

L’élimination en Ligue des Champions semble avoir déjà lancé la prochaine saison du Paris Saint-Germain, avec des nouveaux changements qui sont réclamés. Et cela viendrait notamment de l’intérieur du club, puisque Kylian Mbappé et Lionel Messi aimeraient voir une équipe solide se mettre en place, après un dernier mercato estival plutôt décevant.

N’importe quel club au monde souhaiterait avoir un trio offensif comme celui du PSG, mais force est de constater que pour le moment Christophe Galtier n’a pas su trouver la bonne formule. Un manque d’équilibre est en effet dénoncé depuis le début de la saison, avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé qui sont accusés de ne pas participer assez à l’effort collectif.

Neymar, le sacrifice nécessaire ?

Ainsi, la MNM pourrait bien être dissoute en fin de saison ! Plusieurs sources proches du PSG ont en effet évoqué le possible départ d’une star de devant, avec Kylian Mbappé qui semble être le seul intouchable. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que l’intention des propriétaires qataris est de prolonger Lionel Messi, ce qui laisse donc Neymar comme candidat le plus probable à un départ.

Mbappé et Messi réclament un gros mercato

Attention toutefois, puisque si le PSG souhaite garder Mbappé et Lionel Messi, ces deux derniers auraient quelques doutes au sujet de 'avenir. Les deux stars mondiales souhaiteraient viser la victoire en Ligue des Champions et Le Parisien assure que c’est notamment le cas de l’Argentin, qui n’aura pas pléthore de chances à bientôt 36 ans.

Le FPF freine les ambitions du PSG