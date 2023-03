PSG : Le Qatar lance un ultimatum pour Lionel Messi

Axel Cornic

Le 30 juin prochain Lionel Messi pourrait quitter le Paris Saint-Germain en tant que joueur libre et du côté de Doha, on semble absolument vouloir éviter un tel scénario. Selon nos informations sa prolongation est en discussion depuis le début de l’automne, mais un accord total tarde toujours à tomber, alors que l’Argentin fait partie des joueurs critiqués après l’élimination catastrophe en Ligue des Champions.

La MNM pourrait se dissoudre à la fin de la saison et le parfait candidat au départ semble être Neymar. Après sa prolongation de mai dernier, Kylian Mbappé est devenu intouchable au PSG et nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’un nouveau contrat a été proposé à Lionel Messi.

Ejecté par le PSG, il a dit oui pour un retour https://t.co/BXFWRxy76g pic.twitter.com/AC0WlQfbUQ — le10sport (@le10sport) March 18, 2023

Un dossier qui traine

Cette prolongation de Messi est un dossier de plus en plus discuté avec la date de la fin de son contrat qui approche à grands pas. D’après les informations du Parisien , les discussions entre les deux parties seraient au point mort, même si l’Argentin et son entourage favoriseraient toujours un avenir au PSG.

Luis Campos est sous pression

Le quotidien explique que du côté du Qatar on commencerait à grincer des dents devant le temps pris par Lionel Messi et ses représentants. Ainsi, les propriétaires du PSG auraient mis la pression sur Luis Campos afin qu’il trouve rapidement une solution avec celui qui a récemment remporté son premier titre de Champion du monde... à 35 ans.