Messi - Neymar : Le PSG a tranché, la révolution est en marche

Thomas Bourseau

Le PSG a voulu rêver plus grand en ajoutant Lionel Messi à sa ligne d’attaque avec Kylian Mbappé et Neymar. Après deux échecs européens successifs, la MNM devrait être démantelée, mais qui en sera le sacrifié ?

En 2017, afin d’épauler Edinson Cavani, le Qatar prenait la décision d’offrir à Unai Emery, entraîneur de l’époque, Neymar et Kylian Mbappé. De quoi permettre au PSG d’ajouter deux armes offensives supplémentaires au sein de son effectif avec comme objectif de remporter la Ligue des champions.

Le PSG a bâti la MNM pour rêver plus grand

En 2021, le PSG sautait d’ailleurs sur l’occasion Lionel Messi en tant qu’agent libre et la « MNM » est née. Le trio offensif composé de Kylian Mbappé, Neymar et de Messi n’a pas fait la magie escomptée en C1 puisque le PSG est sorti à deux reprises dès le stade des 1/8èmes de finale de la compétition face au Real Madrid et au Bayern Munich en 2022 et 2023.

Un proche de Neymar vend la mèche pour son avenir https://t.co/tohfLM5frV pic.twitter.com/YBTQzbTerR — le10sport (@le10sport) March 17, 2023

La fin du trio est souhaitée, qui de Neymar ou Messi partira ?