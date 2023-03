«Ils représentent la loose» : Deux départs XXL réclamés au PSG

Thibault Morlain

Encore un fiasco pour le PSG en Ligue des Champions et voilà que ce revers pourrait ne pas être sans conséquence. En effet, une reconstruction est annoncée au sein du club de la capitale et elle pourrait être fatale à certains grands noms de l’effectif de Christophe Galtier. Jérôme Rothen a d’ailleurs poussé deux joueurs du PSG vers la sortie.

Eliminé par le Bayern Munich en Ligue des Champions, le PSG se tourne déjà vers la saison prochaine. Alors que le mercato estival promet d’être animé, il est question d’un possible départ pour certaines stars de l’effectif. Les regards se tournent alors vers Lionel Messi, Neymar, mais également Marquinhos ou Marco Verratti. Malgré la récente prolongation de l’Italien au PSG et que le Brésilien devrait en faire de même prochainement, Jérôme Rothen n’en veut plus.

Il dénonce une fake news sur le mercato du PSG, Zidane va enrager https://t.co/F0gdgMCi5J pic.twitter.com/crWb235jQl — le10sport (@le10sport) March 16, 2023

« Il faut couper le cordon »

Ce jeudi, au micro de RMC , Jérôme Rothen s’est exprimé sur l’avenir du PSG. Et pour lui, le club de la capitale ne doit pas continuer avec Marquinhos et Marco Verratti. L’ancien Parisien a alors lâché : « Marquinhos, Verratti, au bout d’un moment, il faut couper le cordon. Ils représentent la loose ».

« On va vous montrer la porte de sortie »