Coup de théâtre, il annonce le départ d’une star de l’OM

Arrivé libre l’été dernier, Alexis Sanchez n’a toujours pas prolongé à l’OM et a récemment jeté un froid sur son avenir. Une situation qui interpelle d’autant plus que le club phocéen n’a peut-être pas investi 32M€ sur Vitinha par hasard comme le suggère Jérémy Bacchi, sénateur des Bouches-du-Rhône, qui craint qu’Alexis Sanchez soit sur le départ.

Auteur d'une solide saison, Alexis Sanchez répond globalement aux attentes. Néanmoins, alors que son contrat s'achève en juin prochain, l'avenir du Chilien à l'OM est loin d'être assuré. D'autant plus que l'ancien attaquant d'Arsenal mettait récemment la pression pour son futur, fixant ses conditions pour prolonger. Une situation qui interpelle Jérémy Bacchi, sénateur des Bouches-du-Rhône, qui se demande si l'OM n'est pas en train de préparer un départ d'Alexis Sanchez.

«Je me pose une question »

« En étant optimiste, on voit rapidement qu’un joueur comme Ounahi a montré de belles choses lorsqu’il est rentré sur le terrain. Il a quand même des qualités techniques, il se porte rapidement vers l’avant. On voit qu’il a du ballon. Je ne sais pas sur un match entier ce que cela peut donner mais il y a des facteurs d’espoirs. Ce sont des choses que l’on a pas encore vu avec Vitinha. Je me pose une question sur ses deux joueurs. Est-ce que Longoria ne serait pas déjà en train de préparer la saison prochaine ? », s’interroge le sénateur des Bouches-du-Rhône auprès de Football Club de Marseille avant d’aller plus loin.

«Est-ce qu’il sera à l’OM la saison prochaine'»