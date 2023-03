L’OM refuse un transfert à 20M€, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’un début d’année 2023 très compliqué, Leonardo Balerdi est la tête de turc des supporters de l’OM. Et pourtant, le problème aurait pu être réglé cet hiver alors que le nom de l’Argentin a circulé du côté de l’Ajax Amsterdam. Jean-Charles de Bono n’en revient d’ailleurs pas qu’un club ait voulu miser sur Balerdi.

Auteur d'une première partie de saison globalement encourageante par rapport à ses débuts à l'OM, Leonardo Balerdi sombre totalement depuis le début de l'année 2023. A tel point qu'il est devenu la tête de turc des fans marseillais. C'est la raison pour laquelle Jean-Charles de Bono ne croit absolument pas aux informations ayant circulé cet hiver concernant une approche à 20M€ de l'Ajax Amsterdam.

▶️ Mercato - PSG : Un international français pour épauler Mbappé ? pic.twitter.com/QmBm163c1b — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

«J’entends que l’Ajax voulait mettre 20M€ sur Balerdi»

« Il y a des joueurs qui arrivent à faire des grandes carrières parce qu’ils ont des supers agents. Si Bologne voulait recruter Balerdi lors du mercato hivernal, je trouve que cela correspond au joueur. Sans faire offence à Bologne, c’est un club moyen du championnat Italien mais quand j’entends que l’Ajax voulait mettre 20 millions d’euros sur Balerdi j’ai du mal à y croire. L’Ajax d’Amsterdam est un club calibré pour la Ligue des Champions », lance le journaliste pour Football Club de Marseille avant d’afficher des doutes sur le montant de cette opération.

«Je ne pense pas que l’OM aurait refusé 20M€»