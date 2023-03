C'est confirmé, il va signer avec le PSG

Axel Cornic

Pointé du doigt après l’énième échec du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Marquinhos a vu sa position se fragiliser et certains ont même réclamé qu’on lui retire le brassard de capitaine. Finalement, comme nous vous l’avons annoncé en exclusivité, le défenseur brésilien de 28 ans va prolonger son contrat jusqu’en 2027.

Il est l’un des symboles du projet QSI avec Marco Verratti. Arrivé en 2013, Marquinhos a gravi les échelons au sein du PSG et il en est devenu le capitaine, après le départ de son compatriote Thiago Silva. Pourtant, tout n’est pas rose pour celui qui a souvent été l’un des chouchous du Parc des Princes et qui a tout connu avec le PSG.

Skriniar, le nouvel atout défensif du PSG ?

Voilà près d’un an en effet que Marquinhos est assez critiqué. Il faut avouer que le capitaine du PSG n’est plus aussi rassurant qu’auparavant, même si ses compères du secteur défensif ne l’ont pas aidé avec Presnel Kimpembe et Sergio Ramos qui ont été handicapés par les blessures. Un renfort va toutefois arriver pour la saison prochaine avec Milan Skriniar, en fin de contrat avec l’Inter qui après avoir échappé à Luis Campos l’été dernier et cet hiver a annoncé avoir déjà signé en faveur du PSG.

Marquinhos prolonge jusqu’en 2027

Avec le Slovaque, Marquinhos pourrait bien se relancer... sachant que son avenir s’écrira toujours au PSG lors des prochaines saisons ! Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que le défenseur brésilien a d’ores et déjà signé sa prolongation et est désormais lié au club de la capitale jusqu’en 2027. Ce nouveau contrat va lui permettre de ses rapprocher du Top 5 des plus gros salaires de l'effectif. Une information confirmée ce mercredi par Fabrizio Romano, qui laisse toutefois entendre que certains détails du deal doivent encore être réglés avant l’officialisation du PSG.