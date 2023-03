PSG : Mbappé sur le départ, son remplaçant est trouvé

Arnaud De Kanel

Suite à la nouvelle défaite du PSG en Ligue des champions, l'avenir de Kylian Mbappé s'écrit en pointillés. S'il préfère botter en touche sur cette question fatidique pour le moment, l'attaquant parisien pourrait bel et bien s'en aller. Du moins, Thierry Henry pense qu'il sera difficile de le conserver. La légende des Bleus a même suggéré un plan de recrutement bien précis au PSG.

Pour la cinquième fois en sept ans, le PSG s'est arrêté au stade des huitièmes de finale en Ligue des champions. Une nouvelle désillusion qui fait très mal et qui remet forcément en question l'avenir de Kylian Mbappé. Alors qu'il a prolongé il y a bientôt un an, l'attaquant parisien refait les gros titres en Espagne où le Real Madrid serait prêt à casser sa tirelire pour le recruter. Et avec cette déconvenue, Thierry Henry estime que le PSG aura bien du mal à le convaincre de rester et suggère au club de la capitale de se pencher sur des joueurs issus de la région parisienne et qui ont une attache particulière au club comme Kingsley Coman.

Neymar force la main au PSG, «j’ai peur que ça ne fasse partir Mbappé» https://t.co/20eHAhvD1D pic.twitter.com/lW9U82lrmI — le10sport (@le10sport) March 14, 2023

Henry propose un plan au PSG

« Est-ce qu’il faut revenir en arrière et recruter des jeunes joueurs français de la région de Paris parce qu’ils ont idolâtré ce club ? Vous avez vu Kingsley Coman l’autre jour quand il a marqué, il n’a pas célébré. Si c’est ça le projet, peut-être que les fans pourront le regarder en se disant que cela peut-être très intéressant », a souligné Thierry Henry après la rencontre entre le Bayern Munich et le PSG. Pour ce qui est de Kylian Mbappé, il craint le pire.

«Cela va être difficile de garder Mbappé»