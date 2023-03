Mercato - PSG : Paris pris au piège pour Neymar, ça se confirme

Alexandre Higounet

Le contexte entourant le cas de Neymar pourrait devenir de plus en plus problématique au sein du Paris Saint-Germain, à l’aune de la future campagne de recrutement, mais aussi, et surtout, de l’avenir de Kylian Mbappe, qui n’aura plus qu’un an de contrat à Paris l’été prochain. Décryptage d’une situation potentiellement compliquée.

Ces derniers jours, le10sport.com a affirmé, après une analyse simple de la situation de Neymar, que le joueur ne serait pas vendu cet été, et qu’il resterait très probablement jusqu’à la fin de son contrat jusqu’en juin 2027. Comme le démontre son attitude depuis sa prolongation, l’attaquant brésilien repoussant toute idée de départ malgré la volonté du club de s’en séparer, Neymar a clairement compris qu’aujourd’hui, il ne trouverait aucun club européen susceptible de lui payer un contrat équivalent à celui du PSG et qu’à moins de retrouver son meilleur niveau, il en ira ainsi qu’à la fin de son contrat.

Impossible que Neymar parte…

En conséquence, les probabilités de voir Neymar quitter le PSG cet été sont quasiment nulles, car le club de la capitale n’aura aucune marge de manœuvre pour pousser le Brésilien au départ, à moins de lui payer l’intégralité de son contrat pour le faire partir, soit 4 années pleines, ce qui représenterait un montant astronomique qui plomberait totalement la capacité d’investissement du PSG sur le mercato. Et au vu des informations claires émises par son entourage sur sa volonté de rester, on comprend entre lignes que le Brésilien doute lui-même de sa faculté à retrouver son meilleur niveau, sa seule possibilité de séduire un grand club européen capable de lui payer un contrat XXL.

Si Mbappe conditionne son avenir au départ du Brésilien…